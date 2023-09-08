مباحثات أمريكية سعودية هندية لعقد اتفاق يربط دول المنطقة بجنوب آسيا.. هذه التفاصيل

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
أهلا يا سمسم
من
08:30 AM
الى
09:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
الكشف عن تفاصيل تخص تزويد أوكرانيا بقذائف اليورانيوم
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
رمضان السومرية
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-467156-638297676822695231.jpg
مباحثات أمريكية سعودية هندية لعقد اتفاق يربط دول المنطقة بجنوب آسيا.. هذه التفاصيل
دوليات
2023-09-08 | 07:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
714 مشاهدة
السومرية نيوز – دوليات
تُجري الولايات المتحدة والسعودية والهند ودول أخرى مباحثات بشأن اتفاق محتمل للبنية التحتية يمكن أن يعيد رسم حركة التجارة بين الخليج ومنطقة جنوب آسيا، حيث يربط دولاً بالشرق الأوسط عبر السكك الحديدية ثم يربطها بالهند عن طريق الموانئ، وفق ما نقلت رويترز عن مسؤولين أمريكيين.
كان موقع "Axios" الأمريكي أول من أشار إلى عقد هذه المحادثات، ولفت إلى أن قادة أمريكا والسعودية والهند والإمارات يأملون في الإعلان عنه غداً السبت 9 سبتمبر/أيلول 2023، مع انطلاق قمة العشرين في الهند.
وأشار المسؤولون المطلعون على سير المحادثات، التي شملت أيضاً الإمارات ودولاً من أوروبا، إلى أنها قد تسفر أو لا تسفر عن نتيجة ملموسة قبل الإعلان عنها على هامش الاجتماع المرتقب لقادة مجموعة العشرين.
وأوضح أحد المسؤولين أن المحادثات مستمرة منذ أشهر، لكنها لم تحقق تقدماً ملموساً.
وتوجَّه الرئيس الأمريكي جو بايدن لحضور قمة مجموعة العشرين في نيودلهي بالهند، حيث من المقرر أن يلتقي برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وربما يجري محادثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
نحو اتفاق دبلوماسي "أوسع"
تأتي خطط الاتفاق الواسع متعدد الجنسيات للموانئ والسكك الحديدية في وقت بالغ الأهمية، إذ يروج بايدن لواشنطن كشريك بديل ومستثمر في البلدان النامية في مواجهة مبادرة الحزام والطريق الصينية العالمية للبنية التحتية.
كما تأتي في وقت تسعى فيه إدارة بايدن للتوصل لاتفاق دبلوماسي أوسع في الشرق الأوسط تعترف فيه السعودية بإسرائيل.
وإلى جانب النتائج الدبلوماسية، يقول المسؤولون إنهم يأملون في أن يؤدي مثل هذا الاتفاق بشأن البنية التحتية إلى تقليل فترات الشحن والتكاليف واستهلاك الديزل، كما ستشارك السعودية أيضاً في منتدى للاستثمار.
وقال اتحاد الغرف التجارية والصناعية الهندي، وهو الجهة المنظمة للمنتدى، إن وزير التجارة الهندي بيوش جويال ووزير الاستثمار السعودي خالد الفالح سيكونان من بين الحضور.
وتُجري السعودية أيضاً محادثات مع إيطاليا بشأن استثمار سعودي محتمل في صندوق روما الاستراتيجي الجديد مع تركيز المملكة على مجالات الطاقة والاستدامة وسلاسل الإمداد والرياضة لتوسيع وجودها في إيطاليا.
>>
انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد،
أنقر هنا
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية
اقتصاد
29.65%
03:34 | 2023-09-07
أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية
03:34 | 2023-09-07
ذهبا لمشاهدة رونالدو.. السعودية تفرج عن معتمرين من العراق
منوعات
25.46%
11:12 | 2023-09-06
ذهبا لمشاهدة رونالدو.. السعودية تفرج عن معتمرين من العراق
11:12 | 2023-09-06
وفاة اسطورة المصارعة العراقية عدنان القيسي.. من هو وماذا حقق؟
رياضة
22.67%
04:13 | 2023-09-07
وفاة اسطورة المصارعة العراقية عدنان القيسي.. من هو وماذا حقق؟
04:13 | 2023-09-07
بغداد.. 10 فرق اطفاء تخمد حريقاً اندلع بمطعم في منطقة المنصور (صور)
دوليات
22.21%
01:20 | 2023-09-07
بغداد.. 10 فرق اطفاء تخمد حريقاً اندلع بمطعم في منطقة المنصور (صور)
01:20 | 2023-09-07
المزيد
أحدث الحلقات
علناً
التوتر الامني في كركوك - الحلقة ١٨ | الموسم 2
16:30 | 2023-09-07
علناً
التوتر الامني في كركوك - الحلقة ١٨ | الموسم 2
16:30 | 2023-09-07
كان يا مكان
كن واثقا بربّك تجد ما يسرك ويسعدك - الحلقة ٢٥
13:00 | 2023-09-07
كان يا مكان
كن واثقا بربّك تجد ما يسرك ويسعدك - الحلقة ٢٥
13:00 | 2023-09-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ آيلول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-09-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ آيلول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-09-07
Morning Live
تحول البيوت السكنية على الشوارع العامة الى مشاريع تجاربة - الحلقة ١٠١ | الموسم 2
05:00 | 2023-09-07
Morning Live
تحول البيوت السكنية على الشوارع العامة الى مشاريع تجاربة - الحلقة ١٠١ | الموسم 2
05:00 | 2023-09-07
ناس وناس
البصرة - الزبير منطقة الطمر الصحي - الحلقة ٩٧ | الموسم 6
05:00 | 2023-09-07
ناس وناس
البصرة - الزبير منطقة الطمر الصحي - الحلقة ٩٧ | الموسم 6
05:00 | 2023-09-07
بعد التحري
زيارة الاربعين واثرها السياحي في تنمية موارد الدولة المالية - الحلقة ٢٠ | الموسم 3
15:30 | 2023-09-06
بعد التحري
زيارة الاربعين واثرها السياحي في تنمية موارد الدولة المالية - الحلقة ٢٠ | الموسم 3
15:30 | 2023-09-06
52 دقيقة
عامل النظافة في ظل ارتفاع درجات الحرارة - حلقة ١٥ | الموسم ٥
14:30 | 2023-09-06
52 دقيقة
عامل النظافة في ظل ارتفاع درجات الحرارة - حلقة ١٥ | الموسم ٥
14:30 | 2023-09-06
Celebrity
المصوّر الفوتوغرافي بيشوي سليم - الحلقة ٢٦ | الموسم 2
16:00 | 2023-09-04
Celebrity
المصوّر الفوتوغرافي بيشوي سليم - الحلقة ٢٦ | الموسم 2
16:00 | 2023-09-04
خط أحمر
بالاحتيال والمال عصابات المخدرات تجند سواق التكسيات لنقل الممنوعات - الحلقة ١٩ | الموسم 6
16:00 | 2023-09-03
خط أحمر
بالاحتيال والمال عصابات المخدرات تجند سواق التكسيات لنقل الممنوعات - الحلقة ١٩ | الموسم 6
16:00 | 2023-09-03
عشرين
كركوك...ليلة دامية ومعركة سياسية حامية - الحلقة ٢٣ | الموسم 2
15:00 | 2023-09-03
عشرين
كركوك...ليلة دامية ومعركة سياسية حامية - الحلقة ٢٣ | الموسم 2
15:00 | 2023-09-03
الأكثر مشاهدة
علناً
التوتر الامني في كركوك - الحلقة ١٨ | الموسم 2
16:30 | 2023-09-07
علناً
التوتر الامني في كركوك - الحلقة ١٨ | الموسم 2
16:30 | 2023-09-07
كان يا مكان
كن واثقا بربّك تجد ما يسرك ويسعدك - الحلقة ٢٥
13:00 | 2023-09-07
كان يا مكان
كن واثقا بربّك تجد ما يسرك ويسعدك - الحلقة ٢٥
13:00 | 2023-09-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ آيلول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-09-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ آيلول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-09-07
Morning Live
تحول البيوت السكنية على الشوارع العامة الى مشاريع تجاربة - الحلقة ١٠١ | الموسم 2
05:00 | 2023-09-07
Morning Live
تحول البيوت السكنية على الشوارع العامة الى مشاريع تجاربة - الحلقة ١٠١ | الموسم 2
05:00 | 2023-09-07
ناس وناس
البصرة - الزبير منطقة الطمر الصحي - الحلقة ٩٧ | الموسم 6
05:00 | 2023-09-07
ناس وناس
البصرة - الزبير منطقة الطمر الصحي - الحلقة ٩٧ | الموسم 6
05:00 | 2023-09-07
بعد التحري
زيارة الاربعين واثرها السياحي في تنمية موارد الدولة المالية - الحلقة ٢٠ | الموسم 3
15:30 | 2023-09-06
بعد التحري
زيارة الاربعين واثرها السياحي في تنمية موارد الدولة المالية - الحلقة ٢٠ | الموسم 3
15:30 | 2023-09-06
52 دقيقة
عامل النظافة في ظل ارتفاع درجات الحرارة - حلقة ١٥ | الموسم ٥
14:30 | 2023-09-06
52 دقيقة
عامل النظافة في ظل ارتفاع درجات الحرارة - حلقة ١٥ | الموسم ٥
14:30 | 2023-09-06
Celebrity
المصوّر الفوتوغرافي بيشوي سليم - الحلقة ٢٦ | الموسم 2
16:00 | 2023-09-04
Celebrity
المصوّر الفوتوغرافي بيشوي سليم - الحلقة ٢٦ | الموسم 2
16:00 | 2023-09-04
خط أحمر
بالاحتيال والمال عصابات المخدرات تجند سواق التكسيات لنقل الممنوعات - الحلقة ١٩ | الموسم 6
16:00 | 2023-09-03
خط أحمر
بالاحتيال والمال عصابات المخدرات تجند سواق التكسيات لنقل الممنوعات - الحلقة ١٩ | الموسم 6
16:00 | 2023-09-03
عشرين
كركوك...ليلة دامية ومعركة سياسية حامية - الحلقة ٢٣ | الموسم 2
15:00 | 2023-09-03
عشرين
كركوك...ليلة دامية ومعركة سياسية حامية - الحلقة ٢٣ | الموسم 2
15:00 | 2023-09-03
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
إستفتاء
هل ستغير الانتخابات المحلية من واقع المحافظات العراقية؟
نعم تُغير
نعم تُغير
حلقة زائدة
حلقة زائدة
لا يهمني
لا يهمني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
مسلسلات
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.