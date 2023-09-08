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بطلب تركي.. استجواب لبنانيين حول فرار كارلوس غصن عام 2019
دوليات
2023-09-08 | 10:57
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
419 مشاهدة
استجوبت السلطات القانونية اللبنانية، شخصين بطلب من تركيا، للاشتباه في ضلوعهما في هروب رجل الأعمال كارلوس غصن من اليابان إلى لبنان في ديسمبر 2019.
واستجواب الرجلين في بيروت جاء قبل أسبوع من جلسة في لبنان بشأن دعوى قضائية بمليار دولار أقامها غصن الذي كان يشغل منصب المدير التنفيذي السابق لنيسان، ضد الشركة ونحو 12 شخصا في بيروت بسبب اعتقاله في اليابان، وما قال إنها حملة نشر معلومات مضللة ضده.
وذكر المسؤولون أن "أحد الرجلين اللذين تم استجوابهما طيار لبناني كان في مطار في اسطنبول عندما هبطت طائرة حملت غصن من اليابان".
وأوضح المسؤولون أن "الطيار أنكر أنه حصل على أموال لمساعدة غصن على الهروب إلى بيروت".
وكانت وكالة "أسوشيتد برس" قد نشرت في السابق أن الرجل الثاني الذي استجوب هو جورج أنطوان زيك، ويعتقد أنه ساعد رجلا ثالثا وهو مايكل تايلور، على إخفاء غصن في صندوق أسود كبير كان يفترض أنه يحتوي على معدات صوت، لكنهما كانا يعرفان أنه من غير المسموح مغادرة غصن لليابان لأنه على ذمة القضاء.
وحكمت محكمة في طوكيو بالسجن على تايلور ونجله بيتر في 2021 بعد اتهامهما بمساعدة غصن على الهرب إلى لبنان.
وقال زيك للمسؤولين اللبنانيين إنه "لم يكن يعرف غصن قبل الهرب، مضيفا أنه في 2019 التقى تايلور في دبي ثم سافرا إلى اليابان لحضور حفل".
ونقل المسؤولون، الذين اشترطوا إخفاء هوياتهم تماشيا مع اللوائح، عن زيك قوله إنه أثناء تواجده في اليابان قال تايلور إن عليهما الذهاب إلى لبنان، واستقلا طائرة حيث رأى صندوقين كبيرين وسافرا إلى تركيا ومنها إلى بيروت.
وتابع زيك أنه "بعد الوصول إلى لبنان عرف من وسائل الإعلام أن غصن كان على متن الطائرة".
وألقي القبض على غصن في اليابان في نوفمبر 2018 بتهم خيانة الثقة، وإساءة استخدام أصول الشركة لمكسب شخصي، وانتهاك القوانين بعدم الكشف بالكامل عن تعويضه، كما أنه الآن مطلوب في اليابان وفرنسا.
ومنذ فر إلى لبنان، تلقت بيروت ثلاث إشعارات من الانتربول بناء على مذكرات اعتقال بحقه من الدولتين، كما يواجه في فرنسا عددا من الطعون القانونية منها ما يتعلق بالتهرب الضريبي، وغسيل الأموال، والاحتيال، وإساءة استخدام أصول الشركة بينما كان على رأس تحالف رينو - نيسان.
جدير بالذكر أن لبنان لم يبرم اتفاقية تسليم مع اليابان كما أنه لا يسلم مواطنيه.
ويحمل رجل الأعمال كارلوس غصن الجنسيات الفرنسية والبرازيلية واللبنانية.
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