إنجلترا.. تسجيل 34 إصابة بالنسخة شديدة التحور من كورونا

ومن بين 34 حالة مؤكدة سجلتها الوكالة حتى الرابع من سبتمبر/أيلول، نُقلت 5 حالات إلى المستشفى ولم ترد تقارير عن وفيات بالمتحور الجديد.وذكرت الوكالة أن "من بين إجمالي الحالات 28 شخصا أُصيبوا بالعدوى في دار رعاية في نورفولك".