أمريكا تعلن عن تعطيل شحنة من النفط الإيراني

وقالت وزارة العدل الأمريكية في بيان أنها "صادرت أيضًا أكثر من 980 ألف برميل من النفط الخام المهرب".واضافت ان "بيع النفط الإيراني ونقله بصورة غير مشروعة" يمثلان انتهاكًا للعقوبات المفروضة على إيران".