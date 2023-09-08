بعمر 83 عاما.. نانسي بيلوسي تعلن عن نيتها الترشح مجددا لمجلس النواب الامريكي

وقالت بيلوسي التي تعتبر شخصية بارزة في السياسة الأمريكية، على موقع "إكس" (تويتر سابقاً) إنه "يجب على بلادنا أن تُظهر للعالم أنّ علمنا لا يزال يلمع"، مشيرة إلى أنّه "لهذا السبب سأترشح لإعادة انتخابي".وجاء إعلان بيلوسي في وقت تشهد فيه أمريكا جدلاً ساخناً بشأن شيخوخة طبقتها السياسية، إذ إنّ الرئيس جو بايدن يبلغ من العمر 80 عاماً، بينما يبلغ منافسه دونالد ترامب 77 عاماً.هذا وكانت بيلوسي أول امرأة تتبوّأ منصب رئيسة مجلس النواب. وفي تشرين الثاني الماضي، تخلّت عن منصب زعيمة الديمقراطيين في المجلس، مُعلنة أنها تريد "ترك المجال لجيل جديد".يشار إلى أن بيلوسي قد اُعتبرت لفترة طويلة الشخصية الثالثة في الدولة الأمريكية، وقد تمّ انتخابها لأول مرة لمنصب "رئيسة مجلس النواب" في العام 2007.وفي نهاية تشرين الاول، تعرّض زوجها بول لهجوم في منتصف الليل في منزلهما في كاليفورنيا على يد رجل مسلّح بمطرقة. وكان في الواقع يبحث عن نانسي بيلوسي، التي اتهمها بالكذب وكان ينوي "كسر ركبتيها".