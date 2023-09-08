اليابان: كيشيدا وأردوغان ناقشا حرب أوكرانيا قبل قمة العشرين

وقالت الوزارة، في بيان، إن "رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ناقشا تفاصيل الحرب الروسية الأوكرانية، خلال اجتماعهما في نيودلهي، قبل قمة مجموعة العشرين".وأضاف البيان أن "الزعيمين تبادلا في الاجتماع وجهات النظر حول الوضع الإقليمي، وناقشا الشراكة الاقتصادية بين البلدين".