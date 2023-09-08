الإنتربول: إرسال الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا خطر يهدد العالم

وقال شتوك لقناة "يورونيوز" التلفزيونية: "فيما يتعلق بالنزاع بين روسيا وأوكرانيا، نحن قلقون للغاية بشأن الأسلحة التي يتم توريدها، وأنه بمجرد صمت الأسلحة، فقد ينتهي بها الأمر في مسارح حرب أخرى حول العالم".وعندما سئل عما إذا كان يمكنه الاعتماد على مساعدة الشرطة وأجهزة المخابرات الروسية في التحقيق في أنواع مختلفة من الجرائم، أكد الأمين العام للإنتربول أنه "يتم تبادل المعلومات بين الأطراف فيما يتعلق بالجرائم التي ليس لها دوافع سياسية".وحذر السفير الروسي لدى ليبيا، آيدار أغانين، في وقت سابق من خطر انتشار الأسلحة التي توردها الدول الغربية لأوكرانيا في إفريقيا.كما أكد المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، بأن "الدول التي تزود كييف بالأسلحة ستواجه عواقب قانونية محددة، وأن تهريب الأسلحة الموردة إلى دول ثالثة آخذ في الازدياد".