Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
الكشف عن تفاصيل تخص تزويد أوكرانيا بقذائف اليورانيوم
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

اكتشاف "الخرسانة المخيفة" بمطاري "هيثرو" و"غاتويك" في لندن

دوليات

2023-09-08 | 17:19
اكتشاف &quot;الخرسانة المخيفة&quot; بمطاري &quot;هيثرو&quot; و&quot;غاتويك&quot; في لندن
المصدر:
وكالات
5,610 مشاهدة

كشف مطارا "هيثرو" و"غاتويك" في لندن، الجمعة، عن اكتشفا في منشآتهما أجزاء مبنية بخرسانة مسامية، من نفس النوع الذي دفع الحكومة لإغلاق عشرات المدارس خشية انهيارها، بسبب تردي نوعية هذه المادة بمرور الوقت.

وقال مطار "هيثرو" الرئيسي في بريطانيا، في بيان تلقته "فرانس برس"، الجمعة، إن "القطاع على علم" بوجود هذه الخرسانة في بعض المنشآت، وقد "اتخذ الإجراءات التصحيحية اللازمة في المباني المعنية".

وأضاف: "على غرار العديد من (الشركات) الأخرى، أجرينا تقييما لممتلكاتنا العقارية، وسنواصل الحد من المخاطر حيثما يتم العثور على هذه المواد".

وأوضح المطار أنه "اكتشف هذا النوع من الخرسانة العام الماضي في موقع من المبنى رقم 3، مؤكدا أنه اتخذ الخطوات اللازمة لضمان سلامة الركاب والموظفين".

كما قال مطار "غاتويك" إنه "أجرى منذ فترة مسحا لمبانيه لتحديد أماكن هذه الخرسانة، مطمئنا إلى أنه ليس هناك أي خطر "لأنه اتخذ الإجراءات اللازمة لمعالجة هذه المشكلة".

وقال المطار في بيان نقلته "فرانس برس"، الجمعة: "لدينا سجل بالمواقع المعنية داخل المطار، التي تراقَب عن كثب من خلال نظام منتظم للتفتيش الهيكلي الكامل".

وأضاف أن "آخر عملية تفتيش قمنا بها في يونيو 2023 لم تثر أي مخاوف، وسنواصل إجراء هذه المراقبة المنتظمة".

تثير هذه المادة قلقا في المباني التي تعاني سوء الصيانة.

لكن مخاطر الخرسانة المسامية أقل بكثير في المطارات، كون هذه المنشآت تنفق أموالا طائلة على صيانتها خلافا للمباني العامة.

صحيفة "فايننشال تايمز" كانت أول من كشف عن وجود هذا النوع من الخرسانة في المطارات البريطانية.

تتصاعد الضغوط على الحكومة البريطانية منذ الأسبوع الماضي، حين أمرت عشرات المدارس بعدم فتح أبوابها في مستهل العام الدراسي الجديد خشية حدوث انهيارات فيها من جراء هذه النوعية من الخرسانة.

يعتقد أن هذه المشكلة الفنية لا تنحصر في المدارس فقط، بل تشمل أيضا عددا من المباني العامة مثل المستشفيات والمحاكم.

هذه الخرسانة خفيفة الوزن زهيدة الثمن استخدمت على نطاق واسع في أعمال البناء من خمسينيات القرن الماضي وحتى منتصف تسعينياته، قبل أن يتبين أنها تفقد صلابتها بمرور الوقت.
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ٩ الى ١٥ أيلول ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-09-09
Play
من ٩ الى ١٥ أيلول ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-09-09
Biotic
Play
Biotic
تأخر النطق ما هي اسبابه؟ - الحلقة ٢٠ | الموسم 2
15:30 | 2023-09-08
Play
تأخر النطق ما هي اسبابه؟ - الحلقة ٢٠ | الموسم 2
15:30 | 2023-09-08
فن نيوز 2023
Play
فن نيوز 2023
مهرجان الدراما في القاهرة - الحلقة ١
15:00 | 2023-09-08
Play
مهرجان الدراما في القاهرة - الحلقة ١
15:00 | 2023-09-08
Dayane & The City
Play
Dayane & The City
حرفيات وعباءات ملوكية - الحلقة ٨ | الموسم 4
14:30 | 2023-09-08
Play
حرفيات وعباءات ملوكية - الحلقة ٨ | الموسم 4
14:30 | 2023-09-08
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ آيلول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-09-08
Play
نشرة ٨ آيلول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-09-08
علناً
Play
علناً
التوتر الامني في كركوك - الحلقة ١٨ | الموسم 2
16:30 | 2023-09-07
Play
التوتر الامني في كركوك - الحلقة ١٨ | الموسم 2
16:30 | 2023-09-07
كان يا مكان
Play
كان يا مكان
كن واثقا بربّك تجد ما يسرك ويسعدك - الحلقة ٢٥
13:00 | 2023-09-07
Play
كن واثقا بربّك تجد ما يسرك ويسعدك - الحلقة ٢٥
13:00 | 2023-09-07
Morning Live
Play
Morning Live
تحول البيوت السكنية على الشوارع العامة الى مشاريع تجاربة - الحلقة ١٠١ | الموسم 2
05:00 | 2023-09-07
Play
تحول البيوت السكنية على الشوارع العامة الى مشاريع تجاربة - الحلقة ١٠١ | الموسم 2
05:00 | 2023-09-07
ناس وناس
Play
ناس وناس
البصرة - الزبير منطقة الطمر الصحي - الحلقة ٩٧ | الموسم 6
05:00 | 2023-09-07
Play
البصرة - الزبير منطقة الطمر الصحي - الحلقة ٩٧ | الموسم 6
05:00 | 2023-09-07
بعد التحري
Play
بعد التحري
زيارة الاربعين واثرها السياحي في تنمية موارد الدولة المالية - الحلقة ٢٠ | الموسم 3
15:30 | 2023-09-06
Play
زيارة الاربعين واثرها السياحي في تنمية موارد الدولة المالية - الحلقة ٢٠ | الموسم 3
15:30 | 2023-09-06
الأكثر مشاهدة
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ٩ الى ١٥ أيلول ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-09-09
Play
من ٩ الى ١٥ أيلول ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-09-09
Biotic
Play
Biotic
تأخر النطق ما هي اسبابه؟ - الحلقة ٢٠ | الموسم 2
15:30 | 2023-09-08
Play
تأخر النطق ما هي اسبابه؟ - الحلقة ٢٠ | الموسم 2
15:30 | 2023-09-08
فن نيوز 2023
Play
فن نيوز 2023
مهرجان الدراما في القاهرة - الحلقة ١
15:00 | 2023-09-08
Play
مهرجان الدراما في القاهرة - الحلقة ١
15:00 | 2023-09-08
Dayane & The City
Play
Dayane & The City
حرفيات وعباءات ملوكية - الحلقة ٨ | الموسم 4
14:30 | 2023-09-08
Play
حرفيات وعباءات ملوكية - الحلقة ٨ | الموسم 4
14:30 | 2023-09-08
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ آيلول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-09-08
Play
نشرة ٨ آيلول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-09-08
علناً
Play
علناً
التوتر الامني في كركوك - الحلقة ١٨ | الموسم 2
16:30 | 2023-09-07
Play
التوتر الامني في كركوك - الحلقة ١٨ | الموسم 2
16:30 | 2023-09-07
كان يا مكان
Play
كان يا مكان
كن واثقا بربّك تجد ما يسرك ويسعدك - الحلقة ٢٥
13:00 | 2023-09-07
Play
كن واثقا بربّك تجد ما يسرك ويسعدك - الحلقة ٢٥
13:00 | 2023-09-07
Morning Live
Play
Morning Live
تحول البيوت السكنية على الشوارع العامة الى مشاريع تجاربة - الحلقة ١٠١ | الموسم 2
05:00 | 2023-09-07
Play
تحول البيوت السكنية على الشوارع العامة الى مشاريع تجاربة - الحلقة ١٠١ | الموسم 2
05:00 | 2023-09-07
ناس وناس
Play
ناس وناس
البصرة - الزبير منطقة الطمر الصحي - الحلقة ٩٧ | الموسم 6
05:00 | 2023-09-07
Play
البصرة - الزبير منطقة الطمر الصحي - الحلقة ٩٧ | الموسم 6
05:00 | 2023-09-07
بعد التحري
Play
بعد التحري
زيارة الاربعين واثرها السياحي في تنمية موارد الدولة المالية - الحلقة ٢٠ | الموسم 3
15:30 | 2023-09-06
Play
زيارة الاربعين واثرها السياحي في تنمية موارد الدولة المالية - الحلقة ٢٠ | الموسم 3
15:30 | 2023-09-06
نعم تُغير
نعم تُغير
حلقة زائدة
حلقة زائدة
لا يهمني
لا يهمني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
مسلسلات
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.