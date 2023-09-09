زلزال بقوة 7 درجات يهز دولة عربية

السومرية نيوز – دوليات



أكد مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، أن زلزالاً بقوة 7 درجات هز المغرب.

وذكر المركز إن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، وعلى بعد 77 كم جنوب غرب مراكش و60 كم غرب أوكايمدن.



فيما أشارت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إلى أن الزلزال وقع على عمق 18.5 كيلومتر.