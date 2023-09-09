عداد الموت يواصل حصد أرواح المغاربة.. ارتفاع ضحايا الزلزال لـ820 قتيلاً

وذكر الاعلام الرسمي، أن اعداد الزلزال وصل إلى 820 قتيلاً، و 672 مصابا.وفي وقت متأخر من أمس الجمعة، ذكر المركز الوطني للبحث العلمي والتقني أن زلزالاً بقوة 7 درجات على مقياس ريختر ضرب إقليم الحوز في المغرب.وذكرت وزارة الداخلية في بيان "في حصيلة أولية أسفرت هذه الهزة عن وفاة 296 شخصا بأقاليم وعمالات الحوز ومراكش وورزازات وأزيلال وشيشاوة وتارودانت".وأضافت "كما سجلت إصابة 153 شخصا تم نقلهم إلى المستشفيات".وذكرت وسائل إعلام مغربية أن هذا أقوى زلزال يضرب المملكة.وقدر المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، وهو هيئة علمية متخصصة بالنشاط الزلزالي في منطقة البحر المتوسط، قوة الزلزال بـ6,9 درجات.وشعر بالزلزال أيضا سكان مناطق عدة في غرب الجزائر المجاورة لكن الدفاع المدني الجزائري قال إنه لم يتسبب في أي أضرار أو إصابات.في 24 فبراير/ شباط 2004 ضرب زلزال بلغت قوته 6,3 درجات على مقياس ريختر محافظة الحسيمة على بعد 400 كلم شمال شرق الرباط وأسفر عن 628 قتيلا وعن أضرار مادية جسيمة.في 29 فبراير/ شباط 1960 دمر زلزال مدينة أغادير الواقعة على الساحل الغربي للبلاد مخلفا أكثر من 12 ألف قتيل، أي ثلث سكان المدينة.