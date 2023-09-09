بوتين يدلي بصوته ويدعو الروس الى المشاركة في الانتخابات المحلية

وقال بوتين في مقطع فيديو نشره الكرملين: "أدعو سكان المناطق التي تجرى فيها الانتخابات حاليًا إلى المشاركة".وأضاف الرئيس الروسي وهو يجلس أمام جهاز الكمبيوتر في مكتبه: "الإجراءات الانتخابية منظمة في بلادنا بأكثر الطرق راحة ممكنة".وتمتد انتخابات الأقاليم في روسيا، التي يتم تنظيمها لاختيار حكام ونواب محليين ومسؤولين بلديين، على مدار ثلاثة أيام من الجمعة إلى الأحد، من أجل السماح لأكبر عدد ممكن من الناخبين بالتصويت، وفقًا للسلطات.ويمكن التصويت عبر الإنترنت في الكثير من المناطق الروسية، بما في ذلك العاصمة موسكو.وهذا العام، نظمت روسيا أيضًا انتخابات في أربع مناطق أوكرانية خاضعة لسيطرتها، هي: زابوريجيا، خيرسون، دونيتسك ولوغانسك.وقال بوتين قبل أن يصوت عبر الإنترنت: "آمل أن يظهر كل واحد منكم نهجًا مدنيًا مسؤولًا".ويُعتبر يوم غد الأحد هو اليوم الرئيسي لهذه الانتخابات، إذ يشهد عادة تدفقًا أكبر للناخبين.ومن المقرر أن تُعلن النتائج الأولى خلال ليل الأحد إلى الإثنين، بحسب اللجنة الانتخابية المركزية.