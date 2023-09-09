المغرب.. ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الى 1037 قتيلا

وترجح مصادر طبية والدفاع المدني في المغرب ارتفاع حصيلة الضحايا مع استمرار عمليات الإنقاذ.وضرب زلزال بقوة 7 درجات عدة مناطق في المغرب، كان مركزة منطقة الحوز ومراكش.وسجلت مناطق الحوز ومراكش عمالات وورزازات وأزيلال وشيشاوة وتارودان العدد الأكبر من الضحايا.واستقلبت المستشفيات في مراكش عددا كبيرا من الجرحى، فيما أفادت مصادر محلية بانهيار عدد كبير من المباني في المدينة المدرجة على قائمة التراث العالمي.