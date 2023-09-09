روسيا: قمة نيودلهي من أكثر قمم G20 صعوبة في التاريخ

وقالت لوكاش في تصريحات صحفية إن "مجموعة العشرين شهدت مفاوضات صعبة للغاية فيما يتعلق بالقضية الأوكرانية، لكن الموقف الجماعي الذي بلورته دول "بريكس" كان له تأثير في النتيجة".وكشفت لوكاش أن "التوصل إلى اتفاق حول الإعلان استغرق ما يقرب من 20 يوما".وقالت: "نصف مجموعة العشرين رفض النظر إلى الأحداث (الأوكرانية) بالطريقة التي يصورها الغرب"، مذكرا بأن "موسكو كانت تسمع منذ عام الاتهامات الموجهة إليها بأن "النزاع الأوكراني يثير تدهورا في حالة الأمن الغذائي".وشددت على أن "هذا الموضوع ورد بصياغة "متوازنة" في إعلان نيودلهي".ومن جانبه، أكد الشيربا الهندي أميتاب كانت، أن "المفاوضات بشأن صياغة توافقية للموقف المشترك لمجموعة العشرين بشأن النزاع الأوكراني كانت "صعبة وقاسية للغاية"، موضحا أن "الهند عملت بنشاط مع البرازيل وجنوب أفريقيا وإندونيسيا" للتوصل إلى حل وسط، وأن "الدول النامية لعبت دورا هاما" في ذلك".وأضافت لوكاش أن "دول مجموعة العشرين اتفقت على العمل بطريقة موحدة لحل النزاعات عبر العالم".وذكرت أن "مجموعة العشرين تمكنت من تحقيق نتائج جادة في قمة دلهي، لا سيما في مجالي الطاقة والمناخ، بما يعكس مصالح الاقتصادات النامية".ورأت الشيربا الروسية أن "مجموعة العشرين قد طوت صفحة معينة من تاريخها، وأن صوت الجنوب العالمي قد ظهر بكامل قوته".وكانت G20 اعترفت في إعلان مشترك تبنته اليوم السبت بوجود اختلافات في وجهات النظر بين أعضائها حول الأزمة الأوكرانية، ودعا زعماء المجموعة جميع الدول إلى الامتثال لمبادئ القانون الدولي، بما في ذلك المبادئ المتعلقة بالسيادة والسلامة الإقليمية، وشددوا على أهمية الحل السلمي للنزاعات والحوار.