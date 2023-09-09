اعتداء على مبنى السفارة الإيرانية في باريس

تعرضت السفارة الإيرانية لدى باريس، اليوم السبت، لهجوم من قبل أعضاء منظمة "مجاهدي خلق"، بحسب طهران.





ووفقا لوسائل إعلام إيرانية، فقد أقدم أفراد المجموعة على حرق بوابة السفارة ومن ثم لاذوا بالفرار من مكان الحادث.



وتعتبر منظمة "مجاهدي خلق" أكبر وأنشط حركة معارضة إيرانية تأسست عام 1965 بهدف إسقاط نظام الشاه.