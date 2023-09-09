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في عدن.. السلطات اليمنية تفضّ اشتباكًا داميًا بين المهاجرين الأفارقة
دوليات
2023-09-09 | 13:38
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,494 مشاهدة
تدخلت السلطات الأمنية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن لوقف اشتباكات دامية استمرت على مدى اليومين الماضيين، بين مجموعتين عرقيتين من الجنسية الإثيوبية، مهاجرة بطريقة غير شرعية إلى اليمن، والتي أدت إلى مقتل 2 منهم وإصابة آخرين.
وقالت شرطة عدن، في بيان، إنها "تدخلت لفضّ الاشتباك الذي استخدم خلاله المهاجرون غير الشرعيين الهراوات والسكاكين والحجارة؛ وذلك "حفاظًا على الأرواح والسكينة العامة للمواطنين، وفق القواعد والإجراءات القانونية".
وبينت أن الاشتباك "ناتج عن شجار بين مجاميع من المهاجرين غير الشرعيين من القرن الأفريقي، قبل أن تأخذ منحى تصاعديًا وأعمال شغب تسببت بأضرار بالغة في الممتلكات الخاصة والعامة".
وأكدت أن "هذه الأحداث تتطلب معالجة جذرية لمشكلة المهاجرين غير الشرعيين"، مبينة أن "إدارة أمن العاصمة والسلطة المحلية والجهات الحكومية سبق أن ناشدت جميع الجهات المعنية بهذا الشأن لمعالجته، لكن "دون استجابة".
وناشدت المجتمع الدولي ومنظمة الهجرة الدولية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وكافة الجهات المعنية، للتدخل العاجل "وفق خطة عملية زمنية لمعالجة هذه المشكلة التي تهدد أمن واستقرار المدينة".
وأعلنت منظمة الهجرة الدولية، في يوليو/ تموز الماضي، وصول نحو 11 ألف مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال يونيو/ حزيران الماضي، بعد أن وثّقت المنظمة الدولية وصول أكثر من 40 ألف مهاجر أفريقي إلى الأراضي اليمنية، خلال الربع الأول من العام الجاري.
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