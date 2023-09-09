حصيلة جديدة لضحايا زلزال المغرب

أعلنت وزارة الداخلية المغربية، السبت، ارتفاع أعداد ضحايا الزلزال المدمر الذي قتل مئات الأشخاص وألحق أضرارا بالمباني من قرى جبال الأطلس إلى مدينة مراكش التاريخية.



وفي أحدث حصيلة، ذكرت وزارة الداخلية المغربية، مساء اليوم: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 1305 قتلى و1832 مصابا.



وكان التلفزيون الرسمي نقل عن الداخلية المغربية في وقت سابق حصيلة تحدثت عن سقوط 1037 قتيلا و1204 مصابين بينها 721 حالة حرجة.

وضرب زلزال بقوة 7 درجات عدة مناطق في المغرب، كان مركزه منطقة الحوز ومراكش.