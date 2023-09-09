ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال المغرب.. أرقام جديدة

أعلنت وزارة الداخلية المغربية، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد قبل ساعات.

وكشفت الداخلية المغربية أن حصيلة ضحايا الزلزال ارتفعت الى 2012 قتيلا و2059 جريحاً. وكانت أحدث حصيلة لضحايا الزلزال بلغت 1305 قتلى و1832 مصابا. وضرب زلزال بقوة 7 درجات عدة مناطق في المغرب، كان مركزه منطقة الحوز ومراكش.