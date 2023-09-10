من هو الرئيس الحقيقي للولايات المتحدة الأمريكية؟.. ماسك يُجيب

جاء ذلك في تعليق الملياردير على تصريح ساخر أطلقه ممثل الحزب الجمهوري الأمريكي بوب ماكوب قال فيه إنه أيا كان من الذي يدير بايدن فهو "غير كفء على الإطلاق" ويجب "عزله".وكتب ماسك عبر شبكته X ("تويتر" سابقا): "الرئيس الحقيقي هو الذي يتحكم في شاشة التلقين".ويعتبر بايدن، الذي بلغ الثمانين من العمر العام الماضي، أكبر رئيس للولايات المتحدة سنا في التاريخ. ويتعرض بانتظام لمواقف محرجة، ويعزو معارضوه ذلك إلى عمره والمشاكل الصحية المحتملة.