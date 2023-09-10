ضحايا بألاف وخسائر مالية هائلة.. أقسى الزلازل المدمرة للبلدان العربية خلال قرن

وما زالت قوات الدفاع المدني في المملكة تسابق الوقت في لإنقاذ العالقين تحت أنقاض مبان تهدمت في الزلزال، الذي ضرب البلاد ليل الجمعة بقوة 7.2 على مقياس ريختر.وعربيا، تعد الجزائر أكثر دولة تعرضا للزلازل الكبيرة في المائة عام الأخيرة، فيما جاء المغرب على رأس القائمة من حيث عدد الضحايا في زلزال 1960.وهذه قائمة بأقوى الزلازل التي ضربت المنطقة في منذ عشرينات القرن الماضي، وفق حجم الخسائر في الأرواح:قوته 5.7 درجة.ضرب مدينة أغادير.الضحايا: مقتل 15 ألف شخص (حوالي ثلث سكان المدينة آنذاك)، و12 ألف مصاب، مع تدمير واسع للمدينة والمناطق المجاورة، وترك 35 ألف شخص بلا مأوى.قوته 7.6 درجة ومركزه تركيا.الضحايا: 6 آلاف قتيل على الأقل و20 ألف مصاب.أكثر المدن المتضررة: حلب وحماة واللاذقية وطرطوس وإدلب.قوته 6 درجات.الضحايا 2800 قتيل و1500 مصاب.أدى لتدمير 300 قرية وتشريد 700 ألف شخص.ضرب ولاية الشلف بقوة 7.3 درجة.الضحايا: 2600 قتيل و8 آلاف مصاب.ضرب ولاية بومرداس بقوة 6.8 درجة.الضحايا: 2266 قتيل و10 آلاف مصاب.ضرب مراكش بقوة 7.2 درجة.الضحايا: نحو ألفي قتيل وألفي مصاب، وفق أحدث إحصاء رسمي حتى وقت كتابة هذه السطور.ضرب ولاية الشلف بقوة 7 درجات مدمرا 90 بالمئة من مبانيها.الضحايا: 1500 قتيل و5 آلاف مصاب.قوته 5.6 درجة.الضحايا: 500 قتيل وأكثر من ألف مصاب.أكثر المدن المتضررة: القاهرة والجيزة.قوته 6.2 درجة.الضحايا: 500 قتيل و923 جريحا.أكثر المدن المتضررة: نابلس والقدس.ضرب مدينة المرج القديمة بقوة 5.3 درجة.الضحايا: 240 قتيلا و1500 مصاب.