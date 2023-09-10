صحيفة بريطانية تُثير الجدل بشأن مصير قائد فاغنر: لا يزال حياً!

وأوضح المحلل فاليري سولوفي أن بريغوجين موجود حاليا في جزيرة مارغريتا في فنزويلا، دون أن يقدم دليلا على ذلك.وأضاف بحسب ما نقلت صحيفة "ميل أون صندي" البريطانية، أن بريغوجين يتمتع بصحة جيدة، وهو ما ألمحت إليه المخابرات الأوكرانية من أن زعيم "فاغنر" قد لا يكون قُتل بحادث الطيارة الشهر الماضي.ونوهت الصحيفة البريطانية إلى أن سولوفي من أصحاب نظرية المؤامرة، ويزعم أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقد صفقة مع بريغوجين تقضي بأن يختفي الأخير عن الأنظار إلى حين وفاته، أو وفاة بوتين.وزاد سولوفي في مزاعمه بالقول إن ثروة بريغوجين من الذهب والأموال الطائلة تم توزيعها على المقربين من بوتين، مع احتفاظ زعيم "فاغنر" بسبع الثروة فقط.وكان سولوفي زعم سابقا أن الرئيس بوتين يعاني من مرض عضال، وأن من يظهر في الكرملين هو شبيهه، وهو ما تم التشكيك فيه من قبل مواقع مقربة من الكرملين.ونهاية آب/ أغسطس الماضي، قالت شركة كونكورد، التي يملكها يفغيني بريغوجين، إن مراسم وداع خاصة أقيمت لقائد مجموعة فاغنر، الذي قتل في حادث تحطم طائرة.