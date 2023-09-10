إيران توجه اتهاماً لإسرائيل بشأن علاقتها مع السعودية

وذكر نائب شؤون العمليات في الحرس الثوري عباس نيلفروشان، أن "التقارب بين إيران والسعودية يجعل الكيان الصهيوني (إسرائيل) غاضباً للغاية"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وتابع: "كما أن واشنطن أيضا تحاول منع التقارب بين طهران والرياض عن طريق حضورها الجديد في المنطقة"، مضيفا: "واشنطن تحاول إظهار أنها تستعيد القوة في المنطقة".واستطرد: "على هذا الأساس، يمكننا القول إن الطريق الذي نسلكه هو الطريق الصحيح".وأكمل نائب شؤون العمليات في الحرس الثوري الإيراني، أن "العلاقات بين السعودية وإيران تساهم في تعزيز قوة الأمة الإسلامية على المستويين الإقليمي والعالمي".