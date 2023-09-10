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أردوغان بشأن صفقة الحبوب: استبعاد روسيا لن يحقق الاستدامة
دوليات
2023-09-10 | 09:44
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
المصدر:
وكالات
490 مشاهدة
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاحد، إنه يستبعد أن تتحقق الاستدامة لأي مبادرة تعزل روسيا بخصوص إحياء اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود.
وقال أردوغان في إفادة صحفية بعد اختتام قمة مجموعة العشرين في نيودلهي، أن "روسيا وأوكرانيا وتركيا ستواصل بحث اتفاق الحبوب".
واضاف لصحفيين إن "روسيا مستعدة لإرسال حبوب مجانية للدول الفقيرة، وهو ما تحبذه تركيا"، موضحا أن "قطر وافقت على ذلك أيضا".
وأشار أردوغان إلى أن "إحياء اتفاق الحبوب ليس "مستحيلا".
وانسحبت روسيا من الاتفاق في تموز، بعد عام من إبرامه بوساطة الأمم المتحدة وتركيا، إذ شكت من عقبات تتعرض لها صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة.
المحرر:
سعد أحمد
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