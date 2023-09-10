أردوغان بشأن صفقة الحبوب: استبعاد روسيا لن يحقق الاستدامة

وقال أردوغان في إفادة صحفية بعد اختتام قمة مجموعة العشرين في نيودلهي، أن "روسيا وأوكرانيا وتركيا ستواصل بحث اتفاق الحبوب".واضاف لصحفيين إن "روسيا مستعدة لإرسال حبوب مجانية للدول الفقيرة، وهو ما تحبذه تركيا"، موضحا أن "قطر وافقت على ذلك أيضا".وأشار أردوغان إلى أن "إحياء اتفاق الحبوب ليس "مستحيلا".وانسحبت روسيا من الاتفاق في تموز، بعد عام من إبرامه بوساطة الأمم المتحدة وتركيا، إذ شكت من عقبات تتعرض لها صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة.