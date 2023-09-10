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بايدن: لن نبيع للصين منتجات تساهم في صنع أسلحة نووية
دوليات
2023-09-10 | 12:40
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
المصدر:
وكالات
504 مشاهدة
أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الاحد، أن الولايات المتحدة لا تعتزم بيع الصين منتجات من شأنها أن تعزز قدرتها على إنتاج الأسلحة النووية.
وقال بايدن في مؤتمر صحفي في العاصمة الفيتنامية هانوي ردا على سؤال حول تباطؤ التنمية الاقتصادية في الصين إن الولايات المتحدة "لا تسعى إلى إيذاء الصين".
وأضاف: "ما لن أفعله هو بيع منتجات للصين من شأنها أن تزيد قدرتها على صناعة المزيد من الأسلحة النووية والقيام بأنشطة دفاعية تتعارض مع ما يعتبره معظمهم تغيرات إيجابية في المنطقة".
وتابع بايدن: "هذه الرحلة تركز بشكل أقل على احتواء الصين. ليست لدي رغبة في احتواء الصين. أريد فقط أن نبني علاقات بطريقة يمكن التنبؤ بها وأن يفهم كل منا كيف تسير الأمور".
واعتبر جون جيمس، عضو مجلس النواب الأمريكي عن ولاية ميشيغان، في وقت سابق أن "روسيا والصين تعملان على إخراج الولايات المتحدة من الجنوب العالمي في حين يبدي الرئيس جو بايدن "الضعف".
المحرر:
سعد أحمد
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