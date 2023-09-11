هل بينها العراق؟.. روسيا تقترح إلغاء التأشيرات السياحية لـ4 دول عربية

وقال ريشيتنيكوف خلال جلسة "السياحة الداخلية: التحديات والفرص في الواقع الجديد" في إطار المنتدى الاقتصادي الشرقي: "نطور موضوع الانتقال إلى التخلي عن التأشيرات، ومن بين الدول التي نعمل معها هي بلدان الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.وقد اقترحنا الإلغاء الكامل للتأشيرات للكويت وعمان والبحرين والسعودية وماليزيا، حيث من الممكن أيضا زيادة عدد السياح من الدرجة الممتازة، لهذا السبب نهتم بذلك".وعلى الرغم من قوة العلاقات العراقية – الروسية، الا ان موسكو لم تتطرق الى ملف الغاء تأشيرات السياحة لمواطني العراق.يذكر أنه اعتباراً من 1 أغسطس 2023، فإن روسيا والصين مستعدتان لقبول مجموعات من السياح بشكل متبادل في إطار اتفاقية حكومية دولية بشأن التبادلات السياحية الجماعية بدون تأشيرة، بالإضافة إلى ذلك، اعتباراً من 1 أغسطس، تم إطلاق تبادل جولات جماعية بدون تأشيرة بين روسيا وإيران، ووفقاً لنائب وزير التنمية الاقتصادية الروسي، دميتري فاكروكوف، قد يتم إطلاق تبادل سياحي جماعي بدون تأشيرة بين روسيا والهند في عام 2024.ويعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي الثامن في فلاديفوستوك في الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر 2023 تحت شعار "على الطريق إلى التعاون والسلام والازدهار"، ينظم هذا الحدث من قبل مؤسسة "روسكونغرس" ووكالة "تاس" شريك إعلامي للمنتدى.