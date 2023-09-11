باكستان.. مسلحون يختطفون ستة لاعبي كرة قدم!

واختطف اللاعبون المحليون الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و20 عاما بحسب مسؤول محلي، يوم السبت في بلدة سوي، في مقاطعة ديره بكتي ضمن مقاطعة بلوشستان، وهم في طريقهم للمشاركة في إحدى الدورات.وقال ذاكير حسين والد اللاعب عامر حسين البالغ 20 عاما، لوكالة فرانس برس: "عائلتنا مصدومة. لم يتواصل نجلنا معنا منذ اختطافه، ولم يتصل بنا الخاطفون".وتابع: "هو لاعب كرة قدم استثنائي لكنه بريء أيضا. ممارسة كرة القدم ليست جريمة".وقال وزير الداخلية سرفراز بكتي في بيان ليل الأحد أن "المنطقة بأكملها طوقت" و"استخدمت كل الموارد المتاحة لاستعادة الرهائن".وزعم أن الخاطفين ينتمون إلى جيش بلوشستان الجمهوري وهي مجموعة مسلحة تقاتل من أجل قدر أكبر من الحكم الذاتي في بلوشستان.وأضاف: "خطير جدا أن يحتجز ستة من أبنائنا لدى إرهابيين".وروى شهود عيان وأقرباء أن حافلة اللاعبين البالغ عددهم 16، أوقفت تحت تهديد السلاح قبل أن يتم التعرف على بعضهم واختطافه.وقال مسؤول أمني رفض الكشف عن اسمه إن هناك تقارير بأن الشبان على صلة بانفصاليين استسلموا أخيرا لقوى الأمن.وتعد بلوشستان أكبر أقاليم باكستان وأقلها سكانا، وهي غنية بالموارد الطبيعية لكن فقيرة بكل المقاييس الأخرى. وفيما يشتكي البلوش لعدم حصولهم على حصة عادلة من أرباح الإقليم، أدى ذلك إلى ظهور 12 مجموعة انفصالية.