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أوكرانيا تسيطر على مواقع تنقيب نفطية قرب القرم
دوليات
2023-09-11 | 09:40
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
492 مشاهدة
اعلنت المخابرات العسكرية الأوكرانية، اليوم الإثنين، أن القوات الأوكرانية استعادت السيطرة على منصات بحرية للتنقيب عن الغاز والنفط قرب شبه جزيرة القرم.
وذكرت عبر تطبيق تيليجرام، أن "قوات كييف استعادت السيطرة على منصات تنقيب تعرف باسم أبراج بويكو من روسيا في "مهمة فريدة من نوعها".
وأشارت إلى أن "روسيا، التي احتلت شبه الجزيرة وضمتها لأراضيها في 2014، استولت على المنصات في 2015. وتستخدمها موسكو لأغراض عسكرية منذ بدأت غزوها الشامل لأوكرانيا في فبراير/ شباط 2022. ولم ترد روسيا على طلب للتعليق على التقرير بعد".
وقالت المخابرات في مقطع فيديو نشر على تيليجرام "بالنسبة لأوكرانيا، فإن "استعادة السيطرة على أبراج بويكو له أهمية إستراتيجية، ونتيجة له، فقدت روسيا القدرة على استخدامها لأغراض عسكرية".
وتابعت: "روسيا سُلبت قدرة السيطرة الكاملة على مياه البحر الأسود وهو ما يجعل أوكرانيا أقرب لاستعادة القرم".
وذكرت أن اشتباكًا اندلع خلال العملية بين قوات أوكرانية خاصة على قوارب وطائرة مقاتلة روسية، وأن المقاتلة تعرضت لأضرار وأُجبرت على التراجع.
وأشارت الى أنها "حققت مكاسب قيمة مثل ذخائر هليكوبتر ونظام رادار قادر على تتبع ملاحة السفن في البحر الأسود".
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