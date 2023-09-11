بشأن صفقة الحبوب.. اردوغان يحث الغرب على الوفاء بالوعود لروسيا

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها أردوغان للصحفيين من طائرته لدى عودته من الهند، حيث انعقدت قمة مجموعة العشرين.وقال أردوغان: "في هذه المرحلة، يتعين على الدول الغربية اتخاذ الإجراءات اللازمة والوفاء بوعودها. بالطبع، أثرنا مسألة اقتراح (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين إرسال مليون طن من الحبوب في الوقت الحالي. وسنطلب من السيد بوتين زيادة هذه الكمية".وأضاف: "بالطبع يجب على الغرب أيضا أن يفي بالتزاماته في هذا السياق. لا يتعلق الأمر بالحبوب فحسب، بل الأسمدة أيضا. لا يمكن الاستخفاف بمسألة الأسمدة".وتابع: "مطالب روسيا واضحة وبديهية. هناك عدد من الأمور التي ترى روسيا أنه لم يتم تنفيذها. تريد (موسكو) إنشاء آلية للدفع من أجل الحصول على الأموال مقابل الحبوب التي ترسلها عبر هذا الممر. وكذلك رفع القيود عن تأمين سفنها.. نحاول حل هذه المشاكل والحصول على نتائج".وأشار إلى، أن "إحياء اتفاق الحبوب كان رغبة مشتركة للزعماء في قمة مجموعة العشرين.. وبينما تقدر الدول الغربية جهود تركيا (في هذا الخصوص)، يجب عليها أيضا بذل جهد للوفاء بوعودها".