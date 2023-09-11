بقوة 6 درجات.. زلزال يضرب قبالة سواحل إندونيسيا

وأفاد مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي EMSC، بأن "الزلزال وقع قبالة سواحل إندونيسيا الساعة 15:51 بتوقيت موسكو، على بعد نحو 39 كلم شمال جزيرة تيرنات، وعلى عمق 163 كلم".ولم ترد أية أنباء عن وقوع ضحايا بشرية أو أضرار في الممتلكات.