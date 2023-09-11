حصيلة جديدة لضحايا زلزال المغرب

وقالت الوزارة إنه تم دفن 2530 من إجمالي ضحايا الزلزال.وأضاف بيان وزارة الداخلية أن عدد الوفيات بإقليم الحوز بلغ 1591، فيما ارتفع إلى 809 وفيات بإقليم تارودانت.وأكدت أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بكل من عمالات وأقاليم شيشاوة، ورززات، مراكش، أزيلال، أكادير إداوتنان، الدار البيضاء الكبرى، اليوسفية وتنغير.وفي الثامن من سبتمبر 2023، ضرب زلزال بقوة 7 درجات عدة مناطق في المغرب، كان مركزه منطقة الحوز.وترجح المصادر الطبية والدفاع المدني في المغرب ارتفاع حصيلة الضحايا مع استمرار عمليات الإنقاذ.