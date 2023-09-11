بسبب الامطار الغزيرة.. محافظة مصرية ترفع حالة الطوارئ

وأعلن عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسى مطروح عن رفع درجة الاستعداد القصوى لوصول العاصفة دانيال القادمة من غرب مرسى مطروح من خلال فرق الطوارئ بمجلس المدينة ومعدات وسيارات المركز بوسط المدينة والطريق الدولي الساحلي طبقا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.وتابع رئيس مدينة مرسى مطروح استعدادات مجلس المدينة وفرق الطوارئ لرفع تراكمات تجمعات مياه الأمطار بالشوارع الرئيسية والميادين العامة والطريق الدولي إن وجدت، من خلال معدات وسيارات الحملة الميكانيكية وإدارة تحسين البيئة المسؤولة عن التعامل مع الطقس غير المستقر وحالات الطوارئ تحت إشراف نواب رئيس المدينة.وأكد رئيس مدينة مرسي مطروح على "تفعيل غرفة العمليات والأزمات لمتابعة الحالة العامة للطقس وجهود فرق الطوارئ بمجلس المدينة بالتعامل الفوري مع تراكمات الأمطار بنطاق المدينة والمركز منذ الصباح، وذلك في إطار تكليفات وزارة التنمية المحلية ومحافظ مطروح بسرعة التعامل الفوري مع تجمعات المياه".وأوضح، أنه "تم التنسيق مع الجهات المعنية التي تتعامل مع رفع تجمعات مياه الأمطار مع الحماية المدنية والمرور والموارد المائية والري وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لضمان سرعة التخلص من المياه التي تعيق حركة المرور خاصة في الميادين العامة والشوارع الرئيسية والطريق الدولي، وذلك ضمن جهود المدينة".ووجّه رئيس المدينة، "إدارة تحسين البيئة والحملة الميكانيكية ورؤساء القرى برفع درجة الاستعداد لجميع المعدات والسيارات الخاصة بالتعامل مع تجمعات مياه الأمطار بنطاق الأحياء الثمانية بالمدينة والطرق السريعة شرقا وغربا، في حالة الطقس غير المستقر طبقا لتقارير هيئة الأرصاد الجوية".