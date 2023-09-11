قبل مواجهة الغد.. الأولمبي العراقي ينهي آخر تحضيراته (صور)

أنهى منتخبنا الأولمبي، مساء اليوم الاثنين، آخر وحداته التدريبية على ملعب جابر الأحمد في الكويت، استعداداً لمواجهة نظيره الكويتي في إطار اختتام منافسات المجموعة السادسة المؤهلة للنهائيات الآسيوية.



وأكد المديرُ الفنيّ للمنتخب الأولمبي، راضي شنيشل، أن "جميع اللاعبين بأتم الجاهزيّة للمُواجهةِ الحاسمة أمام صاحب الأرض والجمهور المنتخب الكويتي".



وأضاف "في أكثر من مناسبةٍ أوضحنا إن منافسنا الوحيد في المجموعة هو المنتخب الكويتي، وعلى هذا الأساس كانت لدينا متابعةٌ دقيقةٌ منذ وقتٍ ليس بالقصير على كل الجوانب الفنيّة للفريق تمهيداً لوضع النهج الخططيّ الذي يتناسب مع المباراة".

وتابع "تحدثنا مع اللاعبين حول عدة نقاط تختص بالمباراةِ، وفي مقدمتها عدم الانخداع بنتيجة المباراتين السابقتين كونها جاءت مع منتخبين مع احترامي لهما متواضعين على الصعيد الفني".