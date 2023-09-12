دولة عربية تعلن الحداد 3 أيام تضامنا مع ضحايا المغرب وليبيا

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنه تم إعلان الحداد ثلاثة أيام في جمهورية مصر العربية تضامناً مع الأشقاء في المغرب وليبيا، في ضحايا الكارثة الإنسانية الناتجة عن الزلزال في المغرب والإعصار في ليبيا.وكانت الحكومة المكلفة من البرلمان الليبي، قد أعلنت مدينة درنة منطقة منكوبة بعدما ضربتها العاصفة دانيا القادمة من اليونان، والتي طالت تأثيراتها باقي المناطق والمدن في شرق البلاد، حيث بلغت ذروتها الأحد.وكان الزلزال الذي ضرب المغرب، يوم الجمعة، هو الأقوى والأكثر دموية منذ 60 عامًا، حيث أسفر عن مقتل أكثر من 2000 شخص.