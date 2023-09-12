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قرار امريكي جديد بشأن تحويل الأموال الى إيران.. رويترز تكشف التفاصيل
دوليات
2023-09-12 | 05:49
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,703 مشاهدة
السومرية نيوز – دوليات
أخطر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الكونغرس وبنوكاً أجنبية، بتحويل مبلغ 6 مليارات دولار إلى إيران عبر قطر، وهي عبارة عن أصول مالية كانت مجمدة في كوريا الجنوبية ضمن حزمة عقوبات على طهران، وذلك تمهيداً لتنفيذ اتفاق تبادل للسجناء بين إيران والولايات المتحدة.
جاء ذلك بحسب ما أوردته وكالة أنباء بلومبرغ، الثلاثاء 12 سبتمبر/أيلول 2023، التي قالت إنها حصلت على نسخة من الإخطار الصادر عن الخارجية الأمريكية.
بلينكن شدد تأكيده للكونغرس على أن مبلغ 6 مليارات دولار سيتم الاحتفاظ به في حسابات مقيدة في قطر، حيث سيكون "متاحاً فقط للتجارة الإنسانية".
كانت أمريكا قد مهدت الطريق لإعادة 6 مليارات دولار من عائدات النفط إلى طهران، بعد اتفاق تسليم سجناء يحملون الجنسية الأمريكية، محتجزين في إيران، ولم يصدر حتى الساعة (06:12 بتوقيت غرينتش) أي بيان رسمي صادر عن الخارجية الأمريكية أو أية جهة رسمية تؤكد ما ورد في الإخطار الذي نقلت تفاصيله بلومبرغ.
هذا الإخطار الصادر عن الخارجية الأمريكية يسمح لبنوك ألمانية وأيرلندية وقطرية وكورية جنوبية وسويسرية بتحويل 6 مليارات دولار، كانت مجمدة في كوريا الجنوبية دون خوف من مخالفة العقوبات الأمريكية.
من جانبها، قالت وكالة رويترز إنها اطلعت أيضاً على الوثيقة التي تؤكد إقرار أمريكا لاستثناء يقضي بتحويل الأموال لإيران، وأضافت أن الوثيقة تفيد بأن وزير الخارجية بلينكن قرر أن الاستثناء من العقوبات يصب في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة.
جاء في الوثيقة أن تحويل الأموال لن يقدم سوى "فائدة محدودة لإيران"؛ لأنه لا يمكن استخدام الأموال إلا في التجارة للأغراض الإنسانية.
المتحدثة باسم البيت الأبيض، أدريان واتسون، قال في بيان في وقت متأخر من يوم أمس الإثنين، إن بلينكن اتخذ في الثامن من سبتمبر/أيلول 2023 "خطوة إجرائية في عملية جارية لضمان إمكانية نقل الأموال الإيرانية من حساب مقيد إلى آخر وبقائها مقيدة بالتجارة لأغراض إنسانية".
بدورها، كانت وزارة الخارجية الإيرانية قد قالت الإثنين 11 سبتمبر/أيلول 2023 إنها تتوقع نقل أصول مجمدة في الخارج إلى طهران "خلال أيام"، ضمن اتفاق وقع مع الولايات المتحدة في أغسطس/آب الماضي.
تم الإعلان في العاشر من أغسطس/آب 2023 عن الخطوط العريضة للاتفاق بين أمريكا وإيران الذي بموجبه سيتم السماح لخمسة مواطنين أمريكيين تحتجزهم إيران بالمغادرة مقابل تحويل الأموال والإفراج عن خمسة إيرانيين محتجزين في الولايات المتحدة.
كان وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي قد قال في أغسطس/آب 2023 في تصريحات متلفزة أوردتها الخارجية القطرية على منصة "إكس"، إن الوساطة التي قامت بها الدوحة بين الولايات المتحدة وإيران وصلت إلى الاتفاق الذي من شأنه إطلاق سراح سجناء.
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