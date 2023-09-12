تجاوز الـ 5000.. ارتفاع عدد القتلى جراء الاعصار "دانيال" في ليبيا

وقال المتحدث في تصريح له ان "غياب الوسائل المتطورة لإنذار المواطنين ساهم في الكارثة، مضيفاً: "نقوم بحصر أعداد الضحايا بالتواصل مع الجهات الصحية في درنة".وكان جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي قد قال إنه "تم تسجيل 2300 قتيل وأكثر من 5 آلاف مفقود كحصيلة أولية للفيضانات في درنة".وقال مدير جهاز الإسعاف والطوارئ في مدينة البيضاء إنه "تم تسجيل 11 ألف شخص بين قتيل ومفقود بسبب السيول العارمة".