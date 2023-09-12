تحديد موعد انتهاء العاصفة "دانيال" في دولة عربية

وأشارت الأرصاد المصرية إلى أن البلاد ستشهد استقرارا في الأحوال الجوية في جميع أنحاء الجمهورية بدءا من الخميس المقبل.وأوضحت الأرصاد الجوية، وفقا لبيان تفصيلي صادر عنها، أن موعد انتهاء العاصفة دانيال في مصر سيكون يوم الخميس المقبل، حيث تتراجع حدة العاصفة، وامتداد تأثيرها على السواحل الشمالية الغربية والشرقية، مع استمرار نشاط الرياح على مناطق متفرقة من أنحاء الجمهورية بسرعات لا تزيد على 25 كم في الساعة، كما يعود الطقس المشمس على جميع الأنحاء، واستمرار الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة بدءا من شمال البلاد وصولا إلى شمال الصعيد.وقالت إن صور الأقمار الصناعية، تبين استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة التي يصاحبها سقوط للأمطار اليوم على مناطق من القاهرة والسواحل الشمالية الشرقية والغربية وجميع محافظات الوجه البحري، مع تراجع نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد خلال الساعات القليلة المقبلة.