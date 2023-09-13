زلزال بقوة 5 درجات يضرب أحد الأقاليم الروسية

ونقلت وكالة "تاس" عن مصدر في الفرع قوله: "وقع مركز الزلزال على بعد 14 كيلومترا من قرية نيكولسكويه (وهو التجمع السكني الوحيد في جزيرة بيرينغ بإقليم كامتشاتكا)".وأضاف أن خبراء الفرع يقومون حاليا بجمع المعلومات حول آثار الهزات الأرضية.