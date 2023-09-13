اتفاق عراقي إيراني جديد بمجال تصدير الغاز والحقول المشتركة

وقال جواد أوجي، في تصريحات نقلتها وسائل اعلام ايرانية، حول زيارة وزير الخارجية العراقي إلى إيران وما إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق في مجال النفط والغاز: "نعم، لقد توصلنا إلى اتفاقيات جيدة مع دولة العراق الصديقة، لا سيما في مسألة تصدير الغاز الإيراني واستخراج الغاز من مشاعل المصافي الإيرانية وقضية إصدار الخدمات الفنية والهندسية، والأهم من ذلك كله أننا نتابع تشكيل لجنة متخصصة مشتركة للعمل معًا في الحقول المشتركة".وحول آخر تطورات بخصوص الخلاف على حقل آرش/الدرة المشترك، قال وزير النفط إن "وزارة الخارجية الإيرانية أعلنت موقفها الأسبوع الماضي وتتفاوض حالياً لحل هذا الأمر".وفيما يتعلق باستخراج الغاز من المشاعل، ذكر أوجي: "تم استخراج ما يوجد من غاز في مشاعل الحقول النفطية غرب كارون، كما تتابع الحكومة الحالية بجدية الإجراءات المتعلقة بمشاعل الغاز في شرق كارون البالغ عددها 52 مشعلاً، ولحسن الحظ سيتم استخراج غاز نحو 21 مشعل بنهاية العام الجاري".