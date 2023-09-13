الهجرة الدولية تكشف عن اعداد النازحين في ليبيا بسبب الفيضانات

وقال فرع المنظمة في ليبيا، إن "ما لا يقل عن 30 ألف شخص نزحوا في درنة بسبب العاصفة دانيال، و3 آلاف شخص في البيضاء، وألف شخص في المخيلي، و2,085 شخصا ما زالوا نازحين في بنغازي".في حين ذكرت المنظمة أن "عدد الوفيات لم يتم التحقق منه حاليا".وبحسب تقديرات المنظمة الأممية، فإن "عدد القتلى منذ الأحد يصل إلى 2000 شخص، فيما لا يزال 5000 شخص في عداد المفقودين".وقالت المنظمة الدولية للهجرة في بيان: "تسببت العاصفة دانيال بأضرار جسيمة للبنية التحتية، بما في ذلك شبكة الطرق، وعطلت شبكة الاتصالات".وفي وقت سابق اليوم، قال سعد الدين عبد الوكيل، مفوض وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، إن "عدد القتلى تخطى 6000 شخص، بينما لا يزال الآلاف في عداد المفقودين".وقدر الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر "عدد المفقودين بعشرة آلاف".والأحد، اجتاح الإعصار المتوسطي "دانيال" عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج بالإضافة إلى سوسة ودرنة، حيث تسبب بمقتل 6000 شخص بخلاف آلاف المفقودين أغلبهم في درنة، في حصيلة غير نهائية.