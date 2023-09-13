مقتل 40 سودانيا بقصف جوي للجيش جنوب دارفور

وقال شهود عيان، إن "الجيش السوداني شن غارات جوية على عدد من المواقع بمدينة نيالا، منها أسواق "موقف الضعين، الملجة" بجانب أحياء "المطار وتكساس الحارة الأولى والسادسة وأجزاء من وادي برلي".وأسفر القصف بحسب الشهود، عن مقتل 40 مدنيًّا على الأقل، فيما ما زالت عمليات البحث جارية عن ضحايا تحت الأنقاض.وهذه المرة الثانية التي يشنُّ فيها الجيش غارات على مدينة نيالا، ضمن عملياته العسكرية، ضد قوات الدعم السريع التي تحاصِر منذ أسابيع مقر الفرقة الـ16 التابعة للجيش في المدينة.وشهدت مدينة نيالا الفترة الماضية أعنف المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع، تسببت بمقتل عشرات المدنيين جراء القصف الكثيف المتبادل بين الطرفين.وكثف الجيش السوداني خلال الأيام الماضية ضرباته الجوية على مواقع قوات الدعم السريع خصوصًا في العاصمة الخرطوم؛ ما أدى لمقتل عشرات المدنيين في شرق النيل وجنوب الخرطوم.