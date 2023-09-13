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المفوضية الأوروبية تدعو لإظهار "الوحدة" مع افريقيا والتعاون معها
دوليات
2023-09-13 | 09:59
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
115 مشاهدة
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يظهر "نفس الوحدة تجاه إفريقيا التي أظهرها تجاه أوكرانيا"، وذلك لمواجهة "التدخلات الروسية" المزعومة.
وجاء ذلك في الخطاب السنوي بشأن "حالة الاتحاد الأوروبي" والذي ألقته فون دير لاين أمام الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ
واتهمت فون دير لاين روسيا "بإثارة الفوضى" في منطقة الساحل الإفريقي، مشددة على أن "الانقلابات العسكرية تزعزع استقرار المنطقة، وتجعلها عرضة لخطر الإرهاب".
وأضافت المسؤولة الأوروبية: "هذا مصدر قلق مباشر لأوروبا وأمننا وازدهارنا، وعلينا أن نظهر الوحدة نفسها تجاه إفريقيا، على غرار التي أظهرناها لأوكرانيا، ونحتاج إلى التركيز على التعاون مع الحكومات الشرعية والمنظمات الإقليمية".
وأضافت فون دير لاين في "يجب علينا تطوير شراكة متبادلة المنفعة تعالج القضايا التي تخدم مصالح أوروبا وإفريقيا بشكل متساو".
وتابعت: "لذلك، سنعمل مع الممثل الأعلى (للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب) بوريل على تطوير مفهوم استراتيجي جديد، سنقدمه في قمة الاتحاد الأوروبي إفريقيا المقبلة".
وترفض روسيا بشكل قاطع الاتهامات الغربية لها بالتسبب في عدم الاستقرار في إفريقيا، مشيرة إلى أن محاولات الدول الغربية للحفاظ على هيمنتها على القارة السوداء هي التي تسهم في تفاقم التوترات والأزمات.
وتؤكد موسكو أنها تعزز التعاون مع الدول الإفريقية من خلال تحفيز التجارة والاستثمار ومحاربة الفقر وضمان الأمن الغذائي، كما تدعم تطلع دول إفريقيا إلى التقدم والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
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