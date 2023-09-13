المغرب.. إخلاء عاجل للسكان بسبب هزة ارتدادية بضواحي أمزميز

وتتواصل لليوم الخامس على التوالي جهود الإنقاذ من جانب السلطات المغربية والفرق المختصة والبحث عن ناجين، وسط تضاؤل الآمال بالعثور على المزيد من الأحياء تحت الأنقاض.وفي الثامن من ايلول 2023، ضرب زلزال بقوة 7 درجات عدة مناطق في المغرب، كان مركزه منطقة الحوز.ويصعد هذا الزلزال هو الأكثر فداحة من حيث عدد القتلى في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا منذ عام 1960 والأقوى منذ أكثر من قرن.