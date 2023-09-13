مقتل واصابة عدد من الجنود السوريين في قصف إسرائيلي على طرطوس

وقال مصدر عسكري لسانا إنه "وفي تمام الساعة 17:22 من بعد ظهر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا برشقات من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط مستهدفا بعض مواقع الدفاع الجوي في طرطوس".وأضاف المصدر أن "القصف أدى إلى مقتل عسكريين اثنين وإصابة ستة آخرين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".