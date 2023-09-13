ليبيا.. تجاوز حصيلة ضحايا الفيضانات عتبة الـ 7 آلاف قتيل

وقال المتحدث باسم الداخلية بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان إنه "تم إخلاء المناطق المتضررة في درنة من السكان لتسهيل عملية البحث والإنقاذ".الى ذلك، قال فريق الطوارئ التابع لحكومة الدبيبة، إن "عدد الرحلات الإغاثية التي وصلت إلى ليبيا بلغت 23 في أقل من 24 ساعة".ويوم الأحد، ضرب إعصار متوسطي أطلق عليه اسم "دانيال"، شرق ليبيا، لا سيما بلدات الجبل الأخضر الساحلية إضافة إلى بنغازي، حيث تم إعلان حظر تجول وإغلاق للمدارس لأيام.وأعلن المجلس الرئاسي في ليبيا في بيان، درنة وشحات والبيضاء في برقة بالشرق مناطق منكوبة، بسبب السيول التي اجتاحتها.