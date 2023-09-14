الأمم المتحدة تناشد المانحين لتقديم 71.4 مليون دولار للناجين من سيول ليبيا

وقالت المنظمة الدولية في وثيقة، أن "هناك قلقًا متزايدًا من الارتفاع المحتمل في معدلات الإصابة بالأمراض والوفيات إذا لم يتم إرسال مساعدات ملائمة على الفور للمناطق المتضررة".ولا تستهدف المناشدة إلا نحو رُبع الأشخاص البالغ عددهم 884 ألفًا والذين قالت إنهم تضرروا بشكل مباشر من الفيضانات.وأضافت أن "تحليلًا بالأقمار الصناعية أظهر أن 2200 مبنى تضررت بسبب السيول في مدينة درنة الأشد تضررًا، ووصفت الوضع في مدينة سوسة التي غمرتها المياه بأنه "حرج".في غضون ذلك، قال تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، إن "المنظمة ستقدم مليوني دولار من صندوق الطوارئ التابع لها لدعم ضحايا السيول في ليبيا".وأشار إلى أن "الاحتياجات الصحية للناجين أصبحت أكثر إلحاحًا"، مضيفًا "منظمة الصحة العالمية ستقدم مليوني دولار من صندوق الطوارئ الخاص بنا لدعم استجابتنا".