بسبب الصواريخ .. ثلاث دول أوروبية تريد إبقاء العقوبات على إيران

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
علناً
من
07:30 PM
الى
08:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
خام "برنت" يتجاوز 94 دولاراً لأول مرة منذ العام الماضي
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
رمضان السومرية
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-467722-638303143530358672.jpg
بسبب الصواريخ .. ثلاث دول أوروبية تريد إبقاء العقوبات على إيران
دوليات
2023-09-14 | 15:01
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
1,576 مشاهدة
أعلن مسؤول السياسة الخارجية الأوروبية جوزيب بوريل عزم بريطانيا وفرنسا وألمانيا الإبقاء على عقوبات مفروضة على إيران تتعلق بالصواريخ الباليستية كان من المفترض أن تنتهي في أكتوبر.
وكشف جوزيب بوريل في بيان أن "الدول الثلاثة أبلغت دول الاتحاد الأوروبي بأنها تعتزم الإبقاء على العقوبات المفروضة على إيران والتي تتعلق بالصواريخ الباليستية، وكان من المفترض أن تنتهي في أكتوبر المقبل بموجب الاتفاق النووي الإيراني الذي سبق التوصل إليه في 2015".
وأضاف بوريل في البيان: "يقول وزراء الخارجية إن إيران هي في حالة عدم امتثال منذ عام 2019 ويعتبرون أنه لم يتم حل الأمر وفقا لآلية تسوية المنازعات الخاصة بخطة العمل الشاملة المشتركة"، في إشارة إلى الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية.
وتابع قائلا إنهم "عبّروا عن عزمهم عدم اتخاذ الخطوات المتعلقة برفع المزيد من العقوبات... في 18 أكتوبر 2023".
وسبق أن أعلن وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، بداية يوليو الماضي، أن بلاده ستقر نظام عقوبات جديدا على إيران، ما يمنح لندن مزيدا من السلطة لاستهداف أصحاب القرار في طهران.
ويتضمن نظام العقوبات البريطاني الجديد المرتقب إقرار معايير جديدة لاستهداف أفراد وكيانات في إيران، كما يتيح استهداف "أنشطة النظام التي تقوض السلام والاستقرار والأمن في الشرق الأوسط والعالم"، فضلا عن أنه يتيح فرض عقوبات متصلة بـ"استخدام ونشر أسلحة إيرانية وتكنولوجيات أسلحة إيرانية".
>>
انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد،
أنقر هنا
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
مغتصب الأطفال في الانبار "حكمت رجب".. السومرية تنفرد بكشف تفاصيل جديدة
محليات
37.79%
05:12 | 2023-09-13
مغتصب الأطفال في الانبار "حكمت رجب".. السومرية تنفرد بكشف تفاصيل جديدة
05:12 | 2023-09-13
ارتفاع أسعار صرف الدولار في العراق
اقتصاد
26.96%
03:41 | 2023-09-13
ارتفاع أسعار صرف الدولار في العراق
03:41 | 2023-09-13
محافظة عراقية جديدة تُعطل الدوام الرسمي غداً الخميس (وثيقة)
محليات
18.46%
02:31 | 2023-09-13
محافظة عراقية جديدة تُعطل الدوام الرسمي غداً الخميس (وثيقة)
02:31 | 2023-09-13
الصدر يهاجم حكومة السوداني ويصفها بـ"العباسية".. لماذا؟ (وثيقة)
سياسة
16.79%
05:59 | 2023-09-13
الصدر يهاجم حكومة السوداني ويصفها بـ"العباسية".. لماذا؟ (وثيقة)
05:59 | 2023-09-13
المزيد
أحدث الحلقات
Morning Live
الإتيكيت..ضرورة ام رفاهية - الحلقة ١٠٦ | الموسم 2
05:00 | 2023-09-14
Morning Live
الإتيكيت..ضرورة ام رفاهية - الحلقة ١٠٦ | الموسم 2
05:00 | 2023-09-14
ناس وناس
سوق الأزرملي - الحلقة ١٠٢ | الموسم 6
05:00 | 2023-09-14
ناس وناس
سوق الأزرملي - الحلقة ١٠٢ | الموسم 6
05:00 | 2023-09-14
بعد التحري
رقم قياسي للعراق..القبول في كليات الطب يتجاوز المعدلات العالمية - الحلقة ٢١ | الموسم 3
15:30 | 2023-09-13
بعد التحري
رقم قياسي للعراق..القبول في كليات الطب يتجاوز المعدلات العالمية - الحلقة ٢١ | الموسم 3
15:30 | 2023-09-13
52 دقيقة
أزمة الجفاف في العراق - حلقة ١٦ | الموسم ٥
15:30 | 2023-09-13
52 دقيقة
أزمة الجفاف في العراق - حلقة ١٦ | الموسم ٥
15:30 | 2023-09-13
كان يا مكان
الله يعيد ترتيب الاقدار من أجل ندائك ورجائك - الحلقة ٢٧
13:00 | 2023-09-13
كان يا مكان
الله يعيد ترتيب الاقدار من أجل ندائك ورجائك - الحلقة ٢٧
13:00 | 2023-09-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ آيلول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-09-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ آيلول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-09-13
بالمختزل
النائب يوسف الكلابي - الحلقة ٢١ | الموسم 2
15:00 | 2023-09-12
بالمختزل
النائب يوسف الكلابي - الحلقة ٢١ | الموسم 2
15:00 | 2023-09-12
Celebrity
المنتجة والممثلة ماري ملحم - الحلقة ٢٧ | الموسم 2
14:30 | 2023-09-11
Celebrity
المنتجة والممثلة ماري ملحم - الحلقة ٢٧ | الموسم 2
14:30 | 2023-09-11
خط أحمر
التجنيد الداعشي للمقاتلين الاجانب في الدول الغربية - الحلقة ٢٠ | الموسم 6
16:00 | 2023-09-10
خط أحمر
التجنيد الداعشي للمقاتلين الاجانب في الدول الغربية - الحلقة ٢٠ | الموسم 6
16:00 | 2023-09-10
اسرار الفلك
من ٩ الى ١٥ أيلول ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-09-09
اسرار الفلك
من ٩ الى ١٥ أيلول ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-09-09
الأكثر مشاهدة
Morning Live
الإتيكيت..ضرورة ام رفاهية - الحلقة ١٠٦ | الموسم 2
05:00 | 2023-09-14
Morning Live
الإتيكيت..ضرورة ام رفاهية - الحلقة ١٠٦ | الموسم 2
05:00 | 2023-09-14
ناس وناس
سوق الأزرملي - الحلقة ١٠٢ | الموسم 6
05:00 | 2023-09-14
ناس وناس
سوق الأزرملي - الحلقة ١٠٢ | الموسم 6
05:00 | 2023-09-14
بعد التحري
رقم قياسي للعراق..القبول في كليات الطب يتجاوز المعدلات العالمية - الحلقة ٢١ | الموسم 3
15:30 | 2023-09-13
بعد التحري
رقم قياسي للعراق..القبول في كليات الطب يتجاوز المعدلات العالمية - الحلقة ٢١ | الموسم 3
15:30 | 2023-09-13
52 دقيقة
أزمة الجفاف في العراق - حلقة ١٦ | الموسم ٥
15:30 | 2023-09-13
52 دقيقة
أزمة الجفاف في العراق - حلقة ١٦ | الموسم ٥
15:30 | 2023-09-13
كان يا مكان
الله يعيد ترتيب الاقدار من أجل ندائك ورجائك - الحلقة ٢٧
13:00 | 2023-09-13
كان يا مكان
الله يعيد ترتيب الاقدار من أجل ندائك ورجائك - الحلقة ٢٧
13:00 | 2023-09-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ آيلول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-09-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ آيلول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-09-13
بالمختزل
النائب يوسف الكلابي - الحلقة ٢١ | الموسم 2
15:00 | 2023-09-12
بالمختزل
النائب يوسف الكلابي - الحلقة ٢١ | الموسم 2
15:00 | 2023-09-12
Celebrity
المنتجة والممثلة ماري ملحم - الحلقة ٢٧ | الموسم 2
14:30 | 2023-09-11
Celebrity
المنتجة والممثلة ماري ملحم - الحلقة ٢٧ | الموسم 2
14:30 | 2023-09-11
لقطات
قوّة المرأة الإنتاجية | نجوم العلوم - الموسم 15
16:00 | 2023-09-10
لقطات
قوّة المرأة الإنتاجية | نجوم العلوم - الموسم 15
16:00 | 2023-09-10
خط أحمر
التجنيد الداعشي للمقاتلين الاجانب في الدول الغربية - الحلقة ٢٠ | الموسم 6
16:00 | 2023-09-10
خط أحمر
التجنيد الداعشي للمقاتلين الاجانب في الدول الغربية - الحلقة ٢٠ | الموسم 6
16:00 | 2023-09-10
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
إستفتاء
هل تنفذ إيران تهديدها بنزع سلاح الجماعات الانفصالية شمال العراق بعد 19 أيلول؟
نعم، قادرة على ذلك
نعم، قادرة على ذلك
لا اعتقد، بغداد ستفاوضها وتوقفها
لا اعتقد، بغداد ستفاوضها وتوقفها
لا يهمني
لا يهمني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
مسلسلات
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.