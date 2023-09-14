العراق يؤكد التزامه بالاتفاق الأمني مع إيران

أكد العراق، التزامه بالاتفاق الأمني مع إيران وضرورة الابتعاد عن إستخدام لغة العنف.

وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان، إن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، أكد خلال لقائه مع رئيس الجمهوريَّة الإسلاميَّة الإيرانيَّة إبراهيم رئيسي، يوم الأربعاء في طهران، التزام العراق بالإتفاق الأمنيّ بين البلدين، وضرورة الابتعاد عن إستخدام لغة العنف والهجوم على الأراضي العراقيَّة".

وناقش الجانبان بحسب البيان "الإتفاقيَّة الأمنيَّة وتنفيذها بالكامل، ونزع سلاح المجاميع المسلحة على الحدود العراقيَّة-الإيرانيَّة في كردستان العراق"، مُؤكَّداً على "ضرورة أنَّ تقدم الجمهوريَّة الإسلاميَّة ضمانات بعدم التعرض لهم".

وجرى خلال اللقاء أيضا، "بحث أهمّية تعزيز علاقات التعاون الثنائيّ بين البلدين الجاريين"، وأعرب حسين عن أمله "بالمزيد من التعاون مع الجمهوريَّة الإسلاميَّة الإيرانيَّة خدمة لمصالح البلدين".

كما ناقشا "الأوضاع السياسيَّة والأمنيَّة في المنطقة، ودور الدول الإقليميَّة في حلِّ الأزمات، ومواجهة التحديات فيما بينها"، وتمَّ "التأكيّد على أهمّيَّة تضافر الجُهُود؛ لتخفيف حِدَّة التوتـُّر، والأزمات التي تُواجه المنطقة، وتغليب لغة الحوار؛ لعودة الأمن، والاستقرار إليها".

من جانبه، أعرب رئيسيّ عن "تطلع طهران لإقامة أفضل العلاقات مع بغداد في مُختلِف المجالات"، مُشيراً إلى أنَّ "العراق شريك مُحترَم، ومُهمّ لإيران".

وشدد على أنَّ "العلاقات العراقيَّة-الإيرانيَّة علاقات تاريخيَّة قائمة وعلى مُختلِف الصُعُد التي تهمُّ الشعبين الجارين"، مُبيِّناً ان "إيران تدعم أمن، واستقرار ووحدة العراق".