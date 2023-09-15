إضراب جماعي "غير مسبوق" لعمال أكبر 3 مصانع للسيارات في أمريكا

وقال رئيس النقابة، شون فين، في كلمة بثتها القناة الرسمية للنقابة على موقع "يوتيوب": "اليوم ولأول مرة في تاريخنا سنضرب الثلاثة الكبار في وقت واحد".ويطالب أعضاء نقابة عمال السيارات الشركات الأمريكية بزيادة كبيرة في الأجور، إلى جانب تحسين المعاشات التقاعدية وزيادة الإجازات ومميزات أخرى.ويعمل نحو 150 ألف عامل وعضو في النقابة في مصانع أكبر 3 شركات أمريكية لصناعة السيارات، حيث كانت النقابة تتفاوض مع الشركات نيابة عن الموظفين لتحسين ظروف العمل.في وقت سابق، كانت النقابة قد حددت، يوم أمس الخميس، كموعد نهائي لتلبية مطالبها، ولكن لم يتم الإعلان عن أي اتفاق، بحلول هذا الوقت.وكان رئيس النقابة، شون فين، قد حذر في وقت سابق، من أن الإضراب سيكون غير مسبوق في الشركات الثلاث المذكورة، لكنه لن يؤثر على هذه الشركات في ذات الوقت، بحسب قوله.