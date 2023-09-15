الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينتين تحملان 1.5 مليون لتر من الوقود المهرب

وقال “محمد شريف شير علي” في تصريح أفادت به قناة “العالم” الإيرانية، إن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني ترصد بدقة جميع الاجراءات غير القانونية التي تقوم بها السفن التجارية والعسكرية الاتية من خارج الإقليم، وتبادر الى تنفيذ مهمتها باقتدار.وأشار إلى احتجاز الحرس الثوري ناقلتي نفط تحملان الوقود المهرب، احداهما بعلم بنما والاخرى بعلم تنزانيا بالاسمين التجاريين “ستيفن” و”كرون”، قائلا: خلال اليومين الماضيين، وبعد الرصد الاستخباراتي، وبامر قضائي، قامت قوات المنطقة الثالثة التابعة لبحرية حرس الثورة في ميناء ماهشهر، باحتجاز سفينتين كانتا تبادران بصورة منظمة لتهريب وقود ايراني في مياه إيران الجنوبية.وأوضح: أن مقاتلي المنطقة البحرية الثالثة التابعة للحرس الثوري “وفي ظل السيطرة واليقظة والسلوك المهني والتحذير الحازم لجميع القوى الاجنبية الحاضرة في المنطقة” قاموا بتوقيف السفينتين المخالفتين باقتدار واقتيادهما الى ميناء ماهشهر وقاعدة اروند وتم تسليم ملاحيهما البالغ عددهم 37 شخصا للسلطات القضائية المختصة لمواصلة الإجراءات القانونية.المكسيك.. إدانة 11 شرطيًا بقتل 17 مهاجرًا وإحراقهمالسومرية نيوز – دولياتأدان القضاء المكسيكي 11 شرطيًا بتهمة قتل 17 مهاجرًا من أمريكا الوسطى بإطلاق النار عليهم ثم إحراقهم قرب الحدود مع الولايات المتحدة.وقالت النيابة العامة في ولاية تاماوليباس في بيان، إنّ المدّعي العام "تمكّن من إدانة" 11 شرطيًا بالقتل العمد، في حين أدين شرطي آخر بإساءة استخدام السلطة.وأوضح البيان أنّه في ختام محاكمة استمرّت أكثر من ثلاثة أشهر، تشكّلت لدى القاضي باتريسيو لوغو خاراميلو أدلّة كافية لإدانة الشرطيين السابقين.ومن المقرّر أن تصدر في الأيام المقبلة العقوبات بحقّ المدانين الذين يواجهون فترات سجن يمكن أن تصل إلى 50 سنة.وفي 23 كانون الثاني/يناير 2021، أعلن مكتب المدعي العام في تاماوليباس العثور داخل شاحنة محترقة على بقايا بشرية متفحّمة تعود لـ19 شخصًا، غالبيتهم مهاجرون من غواتيمالا وصلوا إلى المكسيك في محاولة لدخول الولايات المتحدة بشكل غير قانوني. ويومها أوضح المدّعي العام أنّ الضحايا "قُتلوا بالرصاص ثم أحرقوا".وبحسب السلطات، فإنّ القتلى الـ19 هم 17 مهاجرًا ومهرّباهما المكسيكيان اللذان نقلا المهاجرين إلى الحدود مع الولايات المتّحدة.وفي البداية، اتُّهم جميع الشرطيين الـ12 بالقتل العمد، لكنّ أحدهم وافق على التعاون مع مكتب المدّعي العام مقابل تخفيض عقوبته فأدين بإساءة استخدام السلطة فقط.وولاية تاماوليباس الواقعة على ساحل خليج المكسيك، هي أقصر طريق إلى الولايات المتّحدة للمهاجرين الآتين من الجنوب، لكنّ المنطقة خطرة للغاية بسبب العصابات التي تنشط فيها والتي تخطف المهاجرين وتطلب من ذويهم فدية لإطلاق سراحهم ولا تتوانى عن قتلهم.