"نيويورك تايمز": إعصار "دانيال" أشبه بفيلم هوليودي عن الكوارث

ونقلت الصحيفة شهادات حية من بعض المتطوعين في فرق الإغاثة الدولية التي قدمت إلى درنة، والذين وصفوا الأوضاع بأنها مأساوية، وأقرب لأن تكون "مشهدًا من فيلم هوليودي عن الكوارث".وأكد علي الشنطي الذي وصل إلى مدينة درنة المنكوبة، الأربعاء، ضمن قافلة مساعدات نظمها هو وأصدقاؤه، إن ما رآه عند وصوله بدا وكأنه "جزء من فيلم عن الكوارث في هوليوود".وقال الشنطي، وهو مذيع رياضي يبلغ من العمر 29 عامًا، إن "الجهود المبذولة للاستجابة للدمار الناجم عن انهيار سدين في شرق ليبيا والفيضانات التي أعقبت ذلك، والتي أسفرت عن مقتل الآلاف، كانت غير منظمة وغير منسقة".وأضاف متحدثًا من داخل درنة، حيث كان يساعد الهلال الأحمر الليبي في البحث عن ناجين وعن جثث: "لا يزال الوضع سيئًا للغاية - هناك سوء إدارة للأزمة".وأردف الشنطي قائلًا: "للأسف في ليبيا نعاني من نقص في إدارة الأزمات. لا يوجد. والعملية على الأرض ليست منظمة".وأكدت الصحيفة في تقريرها أنه "حتى قبل انهيار السدين، كان سكان المناطق الأكثر تضررًا يتلقون إشارات متضاربة من السلطات حول ما إذا كان ينبغي عليهم الإخلاء".وقال مسؤول بالأمم المتحدة يوم الخميس، إن حجم الأزمة يرجع جزئيًّا أيضًا إلى عدم وجود هيئة أرصاد جوية فاعلة في ليبيا يمكنها إرسال تحذيرات للناس.وقال بيتيري تالاس، الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، في مؤتمر صحفي في جنيف: "في الوقت الحالي، لدينا أزمة مستمرة في ليبيا مع سقوط أكثر من 10 آلاف ضحية".وتابع: "أحد أسباب ذلك هو أن خدمة الأرصاد الجوية في ليبيا لم تكن تعمل، وذلك بفضل الوضع الفوضوي للإدارة في ليبيا".