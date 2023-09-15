بعد إغلاق 9 أيام.. إعادة فتح المعبر الحدودي الرئيسي بين أفغانستان وباكستان

وكان معبر "طورخم" الحدودي بين الدولتين المتجاورتين مغلقًا منذ الأسبوع الماضي، بعد أن تبادلت قوات من الجانبين إطلاق النار، مما أدى إلى تقطع السبل بآلاف المسافرين ومئات الشاحنات المحملة بالبضائع.وقال مسؤول أمني في طورخم، طلب عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الأمر، إن "سلسلة من المحادثات بين المسؤولين الباكستانيين والأفغان حلت المشكلة وتم فتح الحدود".وأكد متحدثون باسم وزارة الخارجية الباكستانية والسلطات الأفغانية في إقليم ننجرهار إعادة فتح المعبر.ويعد هذا الطريق شريان حياة رئيسي لأفغانستان غير الساحلية، حيث يربط مدينة بيشاور شمال غرب باكستان بجلال أباد، المدينة الرئيسية في ننكرهار، والطريق المؤدي إلى العاصمة كابل.وقال ضياء الحق سرهادي، مدير غرفة التجارة والصناعة الباكستانية الأفغانية المشتركة، إن "إغلاق الحدود تسبب في خسائر فادحة للتجار وعامة الناس في البلدين".وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الأفغانية مساء الخميس، إن كبير الدبلوماسيين الباكستانيين في كابل التقى بوزير خارجية حكومة "طالبان" أمير خان متقي لمناقشة إعادة الفتح.وفي معرض روايتها للاشتباكات في تورخام، قالت باكستان إن إدارة "طالبان" حاولت التعدي على أراضيها ببناء "مبنى غير قانوني" واتهمت القوات الأفغانية "بإطلاق النار بشكل عشوائي".وانتقدت وزارة خارجية "طالبان" إغلاق المعبر، وادعت إن قوات الأمن الباكستانية أطلقت النار على حرس الحدود التابع لها أثناء قيامهم بإصلاح موقع أمني قديم.